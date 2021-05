Carlos Muñoz busca detener proceso de extinción de dominio a cuentas bancarias

La defensa del ex superintendente de administración tributaria, Carlos Muñoz interpuso una apelación luego que el juzgado de extinción de dominio, lo que busca es detener el proceso extinción de dominio a algunas de sus cuentas de banco.

Mientras el ministerio público busca que se extingan al menos 8 millones de quetzales que supuestamente, el ex superintendente de administración tributaria Carlos Muñoz pudo haber obtenido de forma ilícita, la defensa del ex funcionario alega que la ley de extinción de dominio no se podría aplicar a algunas cuentas.

Según se indicó, algunas de las cuentas que están siendo investigadas se abrieron antes que entrara en vigencia la Ley de Extinción de Dominio y por esta razón alegan que no podría continuar dicho proceso en contra de Muñoz, situación que el juzgado de extinción de dominio rechazo al indicar que la ley permite realizar la investigación.

Ante este rechazó la defensa interpuso una apelación ante la Corte de Constitucionalidad con la cual busca revertir dicha decisión.

De momento el juicio continuará, sin embargo la resolución sobre si se extinguen dichos fondos o no deberá quedar pendiente hasta que la Corte resuelva la apelación presentada.