Carmen Castillo, la inmigrante que trabaja en limpieza de un hotel y es concejal de una ciudad de EE.UU.

Carmen Castillo, quien trabaja en tareas de limpieza en un hotel, se ríe ante el comentario de que tiene algo en común con la mucama Marisa Ventura, el personaje interpretado por la cantante y actriz Jennifer López en la película Sucedió en Manhattan.

Nacida en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, Castillo no solo viene de una familia de orígenes humildes sino que era como Marisa Ventura: una mujer ‘invisible’.

Pero todo cambiaría un día cuando Castillo, quien se choca con los desafíos diarios que enfrenta una mujer inmigrante al trabajar largas horas para darle de comer a sus hijos, vio con sus propios ojos las injusticias que la rodeaban mientras cumplía con las tareas de limpieza en un hotel en Providence, Rhode Island.

A partir de ese momento, Castillo explica que no solo logró alcanzar sus sueños en EE.UU sino que pudo además salir de esa invisibilidad.

Según le explica a CNN en Español, esas injusticias que la rodeaban fue lo que la empujaron a organizarse y ser parte de un sindicato para abogar por los derechos de los trabajadores, y lo que la terminó convenciendo de que para cambiar ese mundo debía involucrase en la política local de Rhode Island.

“Lucha por los $15”

La vida de Castillo, no ha sido fácil desde que dejó República Dominicana en 1994 para encontrar un futuro más próspero. Sin hablar inglés, con un futuro incierto y con tres hijas a cuestas logró conseguir visas para su familia pero tuvo que dejar atrás as su hijo discapacitado, una decisión que —admite— le causó mucho dolor.

Y desde entonces la realidad de Castillo parece haberse no solo asemejado a la ficción, sino que la ha convertido casi en una celebridad en Rhode Island.

Castillo fue protagonista de un filme, América ReFramed, el premiado programa de documentales de American Documentary, Inc. (AmDoc) y WORLD Channel, en el que la directora y productora Margo Guernsey, con una cámara, la sigue para dar testimonio de su lucha en la política con el fin de darles una voz a las minorías.

Como Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño (aunque nacida en el Bronx) quien ganara a los 28 años las primarias del 14 ° Distrito Congresional de Nueva York en 2018, Castillo hizo algo similar aunque a una escala menor. Sorprendió a su comunidad de Providence, Rhode Island, al ser reelegida en 2018. Castillo había expresado al comienzo dudas de que podría ganar la elección. Sin embargo, la segunda vez había sido tan sorpresivo como la primera vez porque a pesar de ser conocida en la comunidad tenía que seguir cautivando a los votantes e ir puerta a puerta para explicar que, como concejal para el Partido Demócrata, continuaría su trabajo para ayudar a las minorías y los más necesitados de la ciudad (Castillo ha estado involucrada con su comunidad desde 2011 al ser elegida concejal; fue reelegida en 2014 y 2018).

Según cuenta Castillo, todo comenzó cuando fue víctima de la discriminación al poco tiempo de llegar a EE.UU., tanto racial como laboral, mientras limpiaba cuartos de hoteles. Fue entonces que decidió cambiar su vida y la de muchos residentes, al sumarse a una lucha para que los trabajadores de los hoteles en Providence recibieran lo que ella dice es un pago digno. Logró ser elegida concejal de Providence y una de sus primeras batallas fue el movimiento la “Lucha por los $15”, en la que ella intentó que sean 15 dólares el salario mínimo de las personas que limpian hoteles. Aunque finalmente no logró que se aprobara la ley, su defensa de las minorías cautivó la imaginación de su comunidad y logró que fuese reelegida varias veces mientras continuaba trabajando limpiando hoteles y asegurándose proveer para sus hijas.

“Yo orgullosamente soy una housekeeper (limpiadora de hoteles)”, le dice Castillo a CNN. “Siendo una housekeeper, logré que mis tres hijas se graduaron de la universidad. Siendo una housekeeper compré mi propia casa. Siendo una housekeeper, yo he logrado muchas cosas: a través del sindicato yo aprendí a luchar, yo aprendí a organizar”.

La “runner”

Uno de sus logros más recientes como concejal ha sido conseguir que las personas de pocos recursos reciban alivio impositivo. Castillo explica que ayudar a su comunidad es lo que la motiva. En un día normal, Castillo entra a un hotel para trabajar a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde, sale para el concejo de Providence donde trabaja en varios comités con el objetivo de que se aprueben leyes que puedan mejorar la vida de sus residentes.

“A mí me dicen el runner porque siempre estoy corriendo”, dice Castillo. “Salgo de mi trabajo y me pregunto cómo puedo lograr que mi barrio tenga más recursos. Las personas trabajadoras, como nosotros, sabemos lo que hace falta”, dice Castillo.

Ese deseo de ayudar a los más necesitados dice lo heredó de su madre que organizaba protestas estudiantiles en República Dominicana. De niña, su madre le explicaba que era importante ayudar a aquellos que no se podían defender.

“Yo tenía esa inquietud”, dice Castillo, recordando a su madre. “Mi pasión es ayudar, es darle la mano o ser la voz de los que no la tienen, y cuando sé de abusos, me enojo, y eso me ayuda a ir más adelante.”

“Existe mucha discriminación. A nosotras, las personas de limpieza, nos miran como que no valemos y eso no es cierto porque nosotros trabajamos muy duro para tratar de llevar el pan a nuestras casas. Y esto es un trabajo digno, es un trabajo respetado”, dice Castillo.

Castillo añadió que cuando recién llegó a EE.UU. enfrentó su primer desafío. Al tener que emigrar, con sus tres niñas, tuvo que dejar atrás un niño que tenia parálisis cerebral.

Sufrió discriminación por ser latina y dice que hasta no le pagaron un mes completo de salario porque nadie le habían avisado que tenía que firmar unos papeles. Esa lección nunca la olvidó y prometió que no le volvería a pasar jamás. Ahora dice que su papel es asegurarse que otras personas no sean víctimas de discriminación y abuso.

