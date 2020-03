Recientemente el MP solicitó la clausura provisional del caso a favor de los exalcaldes de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro y Víctor Alvarizaes. La petición del MP obedece a posibles errores en el escrito de acusación que debía presentarse.

La fiscalía argumenta que aún hay documentos a recabar para determinar si los afectados del Cambray estaban ubicados en el lugar donde se hicieron las observaciones de peligro.

Luego de escuchar a las partes procesales, el juez Víctor Cruz, determinó cerrar el caso temporalmente por 4 meses, durante ese tiempo, el ministerio público tiene que recabar mas información y debe presentar un nuevo escrito de acusación para determinar si existen o no indicios suficientes que muestren si los señalados deben o no enfrentar juicio. En noviembre de 2016, la aún fiscal metropolitana Tamara de León, presentó un documento con el cual solicitaba la clausura provisional del caso Cambray en donde se señala a los ex alcaldes de Santa Catarina Pinula Antonio Coro y Víctor Alvarizaes, de supuestamente tener responsabilidad en la tragedia que dejo más de 300 fallecidos al no advertir a los pobladores de la aldea del peligro de derrumbe que implicaba el lugar.