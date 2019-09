EnVídeo: Así fue el castigo que una paloma le dio a un político

Durante una entrevista para un programa de televisión, un político se quejaba de lo molestas que son las aves y una paloma lo castigó de esta forma.

Esto debido a que según declaró el político, está cansado del excremento de las palomas en una parada de transportes de la ciudad de Chicago.

Mismo que es conocido como «Estación de las cacas de paloma», ya que estas aves frecuentan este lugar y proceden a usarlo como sanitario.

Durante sus declaraciones sobre esta problemática, Jaime Andrade, legislador demócrata del estado de Illinois, Estados Unidos, recibió un bombardeo.

Ya que mientras está hablando sobre sus molestias con la periodista, una paloma le pasa dejando excremento en la cabeza.

OH CRAP!

Not to be crass but #IL lawmaker talking to me about feces, feathers & filth fell victim to culprit during our #MorningInsiders interview. Ew! @cbschicago caught it all on camera. At 6AM, hear more about Rep’s years-long quest to fix bird issue at @cta #irvingpark stop pic.twitter.com/CntCAEGH19

— LAUREN VICTORY (@LaurenVictory) September 16, 2019