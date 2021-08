CC acepta apelación a FECI para imputar enriquecimiento ilícito a Estuardo Galdámez

La Corte de Constitucionalidad dio con lugar una apelación a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad con la cual se deja sin efecto un amparo que impedía imputar el delito de enriquecimiento ilícito al ex diputado Estuardo Galdamez.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han decidido dar con lugar una apelación presentada por la fiscalía especial contra la impunidad en contra de un amparo otorgado por la sala segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo dado a favor del ex diputado Estuardo Galdamez.

Con este amparo, el Ministerio Público no podía agregar el delito de Enriquecimiento ilícito al ex parlamentario implicado en el caso Asalto al Ministerio de Salud, sin embargo el tribunal constitucional, indicó que dicho amparo no tomo en cuenta aspectos que eran necesarios analizar por lo que se revoca el mismo y da luz verde para que el ente investigador pueda realizar la imputación debida.

Tras la decisión, la fiscalía podrá solicitar a la juez de mayor riesgo D, Erika Aifan, que se retome la audiencia de imputación de nuevos hechos para así determinar si se puede o no procesar a Galdamez, por supuesto enriquecimiento ilícito al aparentemente haber recibido un soborno para gestionar la construcción del hospital de Ixcán, Quiché.