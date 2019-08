CC levanta secreto bancario, ¿cuál es el siguiente paso de la SAT?

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) afirma que aún no se tomarán acciones o decisiones en relación a la reactivación de la liberación del secreto bancario, medida por medio de la cual ellos tendrán acceso a la información financiera de determinados contribuyentes.

El superintendente de Administración Tributaria, Abel Cruz, indicó que ya fueron notificados sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre el levantamiento del secreto bancario con fines tributarios.

No obstante aclaró que, mientras el fallo no sea publicado en el Diario Oficial, no pueden tomar decisiones o analizar cuáles serán los siguientes pasos para utilizar esta herramienta jurídica.

Desde agosto de 2018 esta herramienta había quedado suspendida tras un amparo provisional de la CC, lo que provocó que recientemente Guatemala fuera incluida en una lista negra de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico por falta de transparencia en temas de investigación tributaria.

