CC mantiene vigente orden de captura en contra del exministro de Economía, Acisclo Valladares 

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han dejado firme la orden de captura dictada en contra del exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela dentro del caso Red de Poder, luego de rechazar un amparo planteado por la defensa de este.

Según se indica en la resolución del tribunal constitucional, el amparo es improcedente ya que se alegaba que no se podría haber dictado una orden de captura contra el ex funcionario pues en ese momento la exjuez Erika Aifán estaba recusada por lo que no podría haber generado actuación alguna.

Sin embargo los magistrados advierten que en el audio de la audiencia, la entonces juzgadora hace saber que la audiencia solicitada no se podía llevar a cabo porque el sindicado en este caso Valladares, no estaba presente, y dado a que el derecho es personalísimo, su abogado no podía actuar en su representación.

Por esta razón, la corte deniega el amparo y mantiene la orden de captura por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita además de mantener la rebeldía y el arraigo decretado en su contra.

Actualmente Valladares Urruela espera que le dicten sentencia por otro proceso al que se encuentra vinculado en Estados Unidos.