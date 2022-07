CC ordena conocer nuevo antejuicio contra Carlos Mencos 

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han ordenado a la Corte Suprema de Justicia que conozca nuevamente la solicitud de antejuicio planteada por la fiscalía contra la corrupción en contra del diputado y ex contralor general de cuentas, Carlos Mencos, ya que no se habría hecho un análisis correcto al decidir no retirarle la inmunidad al parlamentario.

Según indica la resolución del tribunal constitucional, se estima que la Corte Suprema de Justicia al declarar sin lugar las diligencias de antejuicio de mérito, acutó de manera arbitraria ya que basó su decisión en consideraciones que se alejan del análisis enmarcado por las disposiciones legales contenidas en la Ley de Antejuicio, plasmando un criterio con corresponde al fin y a la naturaleza, variando la forma del proceso.

Los constitucionales señalan que se incurrió en una valoración propia de los hechos denunciados, situación que no le correspondía a los magistrados de la Suprema.

Por tal razón se otorga el amparo a la fiscalía y orden a la Corte Suprema de Justicia que conozca nuevamente la petición y se realice una nueva resolución congruente con los puntos expuestos en los considerandos emitidos por la Corte de Constitucionalidad.

Se espera que en la próxima reunión del pleno se conozca nuevamente el proceso y se emita una resolución al respecto.

Mencos es señalado por la fiscalía contra la corrupción de supuestamente haber avalado compras sobrevaloradas en la Contraloría General de Cuentas, aceptando sobornos mientras este era el jefe de dicha institución