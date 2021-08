CC pide informe sobre Mynor Moto previo a resolver si otorga un amparo para anular la orden de captura

Tras dar trámite a una petición de amparo presentada por el ex juez Mynor Moto con el cual pretende se anule la orden de captura girada en su contra dentro del caso Comisiones Paralelas 2020, los magistrados de la Corte De constitucionalidad, han girado un previo en el cual piden informes al Juzgado de Mayor Riesgo D y al Consejo de la Carrera Judicial.

En el primero, se solicita a la juez de mayor riesgo D, Erika Aifan que indique cual es el estado del caso y cuales fueron las diligencias que se realizaron contra el ahora ex juez.

En el segundo, se pide al Consejo de la Carrera Judicial que se informe si Moto goza o no de la calidad de juez, según se indica por parte de los consejeros dicho informe ya se entregó al tribunal constitucional.

De acuerdo a lo indicado por la corte, estas peticiones se han realizado para tener los fundamentos necesarios antes de decidir si otorgan o no el amparo provisional solicitado por Moto.

Según una resolución del Consejo de la Carrera Judicial en junio pasado, Mynor Moto ya no goza de la investidura de juez, luego que este no se presentó a su puesto de trabajo luego de vencida la excedencia concedida el pasado 14 de abril y tal y como se indica en la ley de la carrera judicial, al no cumplir con presentarse a sus labores es una causal de exclusión del cargo.

Así también, la propia Corte Suprema de Justicia en Mayo de este año resolvió en una petición realizada por parte de la Fiscalía Contra la Corrupción, que Moto ya no gozaba de inmunidad al no ejercer el cargo de Juez por lo que con tal documento, se procedió a solicitar una segunda orden de captura en su contra por el caso Libramiento de Chimaltenango.