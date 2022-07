CC rechaza apelación de Otto Pérez Molina que evitaba pagar Q13 millones de caución económica

La Corte de Constitucionalidad rechazó la apelación presentada por el ex presidente Otto Pérez Molina para evitar pagar los 13 millones de quetzales que le fueron impuestos como caución económica para obtener medida sustitutiva en el caso La Línea.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron una apelación presentada por el ex presidente de la república, Otto Pérez Molina, con la cual pretendía dejar sin efecto la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo B de pagar 13 millones 177 mil quetzales como parte de la caución económica para así tener derecho a la medida sustitutiva que le fue dictada dentro del caso La Línea.

De acuerdo a la decisión de la alta corte constitucional, el tribunal baso su falló conforme a lo que se dicta la ley por lo que no se habría cometido ningún tipo de abuso al fijar el monto de la caución, por lo que no ven procedente la apelación presentada por el ex mandatario.

Con esta decisión, se confirma la decisión del Tribunal de tal modo que si Pérez Molina quiere acceder al beneficio de la libertad condicional dentro de ese caso, deberá hacer efectivo el pago de los 13 millones de quetzales como caución económica.

Es de destacar, que aunque el ex presidente pague ese monto, este no podrá salir de la cárcel, pues por su vinculación al caso Cooptación del Estado, el juez Miguel Ángel Gálvez aún mantiene la prisión preventiva en su contra, por lo que hasta que no se le dicte una medida sustitutiva dentro de este proceso, este deberá continuar privado de libertad.