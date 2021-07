CCJ excluye a Mynor Moto del Organismo Judicial

Tres meses después de que el exjuez Mynor Moto no cumpliera con regresar a laborar luego que se le autorizara una excedencia para ausentarse de su cargo y así asumir como magistrado ante la Corte de Constitucionalidad, el Consejo de la Carrera Judicial decidió excluirlo del Organismo Judicial.

La resolución del Consejo confirma que Moto ya no podrá ejercer como juez al incumplir lo establecido en la ley de la Carrera Judicial, específicamente en el inciso e del articulo 30 de dicha normativa.

Moto había solicitado un permiso para ausentarse de sus labores luego de que en enero pasado fuera electo como magistrado titular por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ante la Corte de Constitucionalidad para finalizar el periodo del magistrado Bonerge Mejía sin embargo por diferentes acciones legales, este no pudo tomar posesión del cargo.

Aunado a esto, al detectar supuestas anomalías, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad solicitó orden de captura en su contra dentro del caso Comisiones Paralelas 2020, mientras que la Fiscalía Contra la Corrupción solicitó orden de captura contra el ex juez dentro del caso Libramiento de Chimaltenango.

Por estas razones, el 14 de abril fecha en la debía volver a su puesto como juez tercero de primera instancia penal este no retorno, hechos que también hicieron que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya no lo confirmaran como juzgador, por lo que aún faltaba el trámite administrativo ante el Consejo de la Carrera Judicial para confirmar que Moto ya no es parte del organismo.

A pesar de diversas solicitudes de extensión del permiso solicitadas por Moto al Consejo, estas fueron rechazadas en distintas ocasiones.