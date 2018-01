Eufórica celebración de gol se roba las portadas de la Libertadores

El uruguayo Maximiliano Freitas del equipo Oriente Petrolero de Bolivia fue el protagonista de una eufórica celebración de gol en la Copa Libertadores cuando corrió hacia una camioneta estacionada y la abordó junto al resto de sus compañeros el pasado 22 de enero.

Fue al minuto 80´ con tan solo dos minutos dentro la cancha, cuando Freitas tocó el balón y remató con la pierna derecha al fondo del arco del equipo Universitario de Deportes para concretar el 2-0.

Oh how I love the Copa Libertadores… pic.twitter.com/kTg1QXvi0r

— Adam Brandon (@AdamBrandon84) 23 de enero de 2018