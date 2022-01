César Montes buscaba anular juicio en su contra en caso Semuy 2

Julio César Macías alías César Montes, buscaba que ya no se realizara el juicio en su contra al asegurar que no estaba siendo procesado de forma correcta, sin embargo el Tribunal de Mayor Riesgo E, determinó que no había ningún problema en el desarrollo del juicio.

En el segundo día de debate oral y público por el caso Semuy 2, el ex guerrillero Julio César Macías, alías César Montes, presentó un recurso en el cual aseguraba que este no podía ser juzgado por el Tribunal de Mayor Riesgo E

Según la defensa pudo haber una confusión en el momento que lo capturaron en México y por lo tanto podría existir una violación a sus derechos humanos al procesarlo por este caso, sin embargo el tribunal rechazó la petición.

Tras emitir su resolución, el tribunal dio continuidad al juicio para continuar escuchando las diferentes pruebas y discutir las mismas mientras se define si los 9 implicados en el caso Semuy 2 donde se les señala de haber dado muerte a 3 elementos militares en una emboscada en septiembre de 2019, son culpables o inocentes.