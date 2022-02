Channing Tatum dice que ya no puede ver películas de Marvel

Channing Tatum dice que está «traumatizado» después de que sus sueños de interpretar a un superhéroe de Marvel se vinieran abajo.

La estrella de «Magic Mike» iba a interpretar a Gambito, el personaje de X-Men, en su propia película en 2016, pero después de los retrasos en la producción, la película nunca se llevó a cabo.

Tatum y su socio productor, Reid Carolin, estaban produciendo la película y también querían dirigirla, pero el estudio se opuso. Los dos ya habían hecho el casting de la película y estaban cerca de rodar en Nueva Orleans.

«El estudio no quería que la dirigiéramos», dijo Tatum a Variety. «Querían a cualquiera menos a nosotros, básicamente, porque nunca habíamos dirigido nada».

Cuando Disney se fusionó con Fox en 2019, decidieron rediseñar la franquicia de X-Men «desde los cimientos», dijo Tatum, que estaba devastado.

«Una vez que ‘Gambito’ se fue, quedé muy traumatizado», dijo, y agregó que ahora no puede ver ninguna película de Marvel.

«Apagué mi máquina de Marvel. No he podido ver ninguna de las películas. Me encantaba ese personaje. Era demasiado triste. Fue como perder a un amigo porque estaba muy dispuesto a interpretarlo», dijo, señalando que Gambito era el «más genial».

«La mayoría de los superhéroes, sus trajes son utilitarios. Batman tiene su cinturón. Gambito es como, ‘No, esta m***da solo es genial, hermano. Esto se paseó por la pasarela de París el año pasado’. Solo usa cosas que son tan geniales porque le encanta la moda», dijo Tatum.

*Con información de CNN