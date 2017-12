¡Chatear en libertad! Fotos y mensajitos candentes sin problemas

Hay tantas cosas que se pueden hacer con las apps que existen ahora. Hablas con gente en tiempo real en partes distintas del planeta, envías fotos para que las vean inmediatamente y muestras videos cortos con todos tus contactos. El combo perfecto para un mejor sexting

via GIPHY

Tu sabes que lo has probado, no te hagas. Ya sea con tu pareja, cuando no pueden estar juntos, o con otras personas con las que deseas hacerlo. Lo malo del sexting es que deja pruebas y de repente esos diálogos o imágenes andan volando por internet sin rumbo alguno y podrían llegar a las manos equivocadas.

¡No te preocupes! Ahora hay apps que te podrán ayudar a hacer un sexting más seguro y chatear con más libertad. Piénsalo como condones para tus conversaciones más candentes. Lo mejor de estas apps es que tienen mensajería encriptada, mensajes fugaces y notificaciones para screenshots. Si te gusta el sexting, prueba una de estas.

via GIPHY

Es de las apps más populares con los más jóvenes de esta generación. Su belleza radica en que lo que mandas desaparece en un máximo de 10 segundos. Eso significa que puedes enviar un mini video de ti haciendo cosas con tu cuerpo y no quedará rastro en tu celular o en el de la persona a la que se lo envíes.

Recomendaciones para sexting:

Procura no enviar filtros. Nadie quiere ver un pene con flores en la cabeza. Las cámaras tienen menos resolución que las normales, usa buena iluminación. No te tardes mucho en contestar ni te tomes mucho tiempo. Manda los videos con un buen tiempo para que se pueda ver lo que haces.



via GIPHY

Manda chats secretos, mensajes con timers y con la ventaja del encriptamiento. Manda fotos, videos, mensajes de voz o responde con gifs. Si no envias un video o una imagen puedes buscar el gif atrevido que más se apegue a la conversación.

Recomendaciones para sexting:

Siempre checa que esté puesto el chat secreto antes de comenzar a chatear. Existe la versión web pero en esa no tienes opción a chat secreto. Envia tu multimedia sexual y bórralos de tu teléfono. Tienes la opción para que los multimedia no se guarden en tu teléfono y solo verlos en el chat para no estar borrando desnudos después.



via GIPHY

Con Fade puedes “desmandar” un mensaje. ¡Sí! Lo que siempre habíamos querido. No guarda los archivos multimedia y puedes ponerlo en modo “fade” para que los mensajes se autodestruyan en cierta cantidad de tiempo. También tiene protección de screenshots.

Recomendaciones para sexting:

Date gusto enviando las mejores fotos que te salgan. Juega al “mensajero anónimo” si conoces a la persona. Prueba con estos juegos de rol y asume una nueva identidad. Si no confías en la persona siempre tienes la opción de esconder tu nombre por aquello de los screenshots. También prueba no enviar fotos de tu cara o señas reconocibles.



via GIPHY

En Internet siempre queda el paso de las aventuras, pero el proceso para recuperar esta información es largo, así que no te preocupes mucho y recuerda: disfruta, pero siempre protégete, en la vida cibernética y la real.

¡Ah! y siempre que vayas a enviar fotos de desnudos, que la otra persona los espere. No los envíes de sorpresa. No son agradables.

Publicado originalmente en Diario Digital. Foto de portada: Pro Juventute/flickr.com

