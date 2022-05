«Checo» Pérez gana el GP de Mónaco

Sergio «Checo» Pérez, piloto mexicano de la escudería Red Bull, se llevó este domingo el Gran Premio de Mónaco, con lo cual se mete directo en la pelea por el campeonato de Fórmula 1.

El mexicano hizo una gran carrera de principio a fin, en un circuito que fue muy complicado debido a la fuerte lluvia que azotó la pista antes de que iniciara.

Su triunfo es aún más significativo ya que «Checo» Pérez tuvo un pequeño tropiezo un día antes en la clasificación, quedando en la cuarta posición para la parrilla de salida. Asimismo, según la F1, es la primera carrera ganada para «Checo» en 2022.

«Checo» Pérez le sacó poco más de 1 segundo a su rival más cercano, el piloto español de Ferrari Carlos Sainz. En tanto, Max Verstappen, compañero del mexicano en Red Bull, completó el podio en la tercera posición.

Red Bull comentó en un tuit que «Checo» Pérez es ahora el primer mexicano en ganar el Gran Premio de Mónaco.

The first man from Mexico to win in Monaco! 🏆🇲🇨 pic.twitter.com/4gBR4Oav4H

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 29, 2022