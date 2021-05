Cher cumple 75 años ¡Así se miraba de joven!

¡Feliz cumpleaños, Cher! Con 75 años ‘Regresa el tiempo’ con estas fotos de sus atuendos más icónicos. Su juventud







En esta foto del ícono, tomada alrededor de 1968, logra quitarse el flequillo de una manera que podría convencerte de que te cortes el tuyo propio.

La famosa parecía abs radiante -olutely en 1973 en los premios de la Academia.

En caso de duda, agregue más plumas. Le funcionó a Cher en 1960.

La celebridad (con la ayuda del diseñador Bob Mackie, naturalmente) prácticamente inventó el vestido desnudo que vemos a tantas celebridades rockear hoy.

En 1972, Cher lucía elegante sin esfuerzo con un vestido de lentejuelas lila para The Sonny and Cher Comedy Hour.

La cantante no rehuyó las miradas dramáticas mientras filmaba The Sonny and Cher Comedy Hour en 1972.

Cher siempre «vestida para matar», como cuando usaba este vestido que la hacía parecer la versión humana del emoji de fuego en 1978.

Todos saludan a la estrella con este enterizo azul eléctrico de 1978.

De alguna manera, la celebridad logró hacer que una blusa campesina se viera impecablemente sexy en 1977.

Cher usó infamemente su controvertido vestido de Oscar de 1986 para fastidiar a la Academia , ¡y accidentalmente aterrizó en la lista de los vestidos de Oscar más increíbles de todos los tiempos!

La actriz en los Premios de la Academia en 1988. Ganó ese año por su papel en Moonstruck .

La cantante canalizó a Cleopatra cuando asistió a la fiesta de Halloween de Bob Mackie en 1988.

*Con información de People