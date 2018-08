Senador de EE.UU.: Presionan a Jimmy Morales para romper relaciones con Taiwán

El senador estadounidense Marco Rubio aseguró que el presidente Jimmy Morales recibe presiones para cortar relaciones con Taiwán y establecerlas con China.

En su cuenta de Twitter, Rubio adujo que “personas cercanas” al mandatario serían quienes lo persuaden de seguir los pasos de El Salvador.

Asimismo, resalta que en cuanto al vecino país “pronto perderá la ayuda” de EE.UU., por lo que no quiere que pase lo mismo con Guatemala.

Rubio llama a Morales su “amigo”.

El Salvador cortó relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China, el pasado 21 de agosto.

La decisión fue tomada con desagrado por Estados Unidos, que libra una “batalla comercial” con el gigante asiático.

Leftist leaders of #ElSalvador were clearly told ahead of time that switching from #Taiwan to #China would have negative impact on relations with U.S., but they either didn’t believe it or didn’t care. They will soon find out that this @POTUS doesn’t bluff https://t.co/6O6UX8Cibf

— Marco Rubio (@marcorubio) 24 de agosto de 2018