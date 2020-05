Chris Evans casi rechaza el papel de ‘Capitán América’

Chris Evans casi deja pasar al “Capitán América”.

El actor, que saltó a la fama interpretando al superhéroe Marvel, dijo que inicialmente no quería asumir el papel porque había estado lidiando con una ansiedad severa durante varios años y cuestionó su búsqueda en la actuación.

En el episodio del lunes del podcast de The Hollywood Reporter “Awards Chatter”, Evans habló sobre su salud mental y sus primeras experiencias con ansiedad, que comenzó casi al mismo tiempo que su debut cinematográfico de 2007 en “Human Torch in Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer”.

“Eso fue cuando lo de los superhéroes estaba despegando. Me acababan de abandonar y lo necesitaba”, dijo.

Evans dijo que comenzó a tener ataques de pánico mientras filmaba “Puncture” en 2010.

“Fue la primera vez que comencé a tener mini ataques de pánico en el set”, reveló. “Realmente comencé a pensar: ‘No estoy seguro de si esto [actuar] es lo correcto para mí, no estoy seguro de si me siento tan sano como debería sentirme’”.

Para cuando Marvel le pidió que probara el papel de “Capitán América”, en “Capitán América: El primer vengador” de 2011, lo rechazó.

Marvel regresó, comentó Evans, y ofreció el papel directamente.

Le tomó hablar con su terapeuta, su familia y su compañero superhéroe “Iron Man”, la estrella Robert Downey Jr., para decir aceptar el papel.

“Fue la mejor decisión que he tomado, y realmente se lo debo al [jefe de Marvel] Kevin Feige por ser persistente y ayudarme a evitar cometer un error gigante”, afirmó Evans, y agregó: “Para ser honesto, todos las cosas que temía nunca se hicieron realidad”.

*Con información de CNN