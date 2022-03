¿Y qué pasó con Chris Rock? Esto se sabe al momento sobre el comediante

El momento memorable de la reciente edición de los Oscar no para de ser noticia. Y es que luego de la bofetada de Will Smith a Chris Rock, los fanáticos de las redes se preguntan qué fue del comediante.

Rock abandonó la gala luego del incidente con Smith y poco se supo de su reacción luego de la agresión física del actor.

Según recoge la revista Rolling Stone, un portavoz de la Policía de Los Ángeles, confirmó que el comediante se negó a presentar cargos contra Smith.

«Las entidades de investigación de LAPD están al tanto de un incidente entre dos personas durante el programa de los Premios de la Academia”, dijo la entidad en un comunicado.

«El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación», finaliza.

Por su parte, los organizadores de la gala advirtieron a los periodistas en abstenerse de hacer preguntas sobre el incidente.

En su cuenta de Twitter, la Academia solo se limitó a decir que «no aprueba la violencia de ninguna forma».

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022