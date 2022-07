Chris Rock sigue haciendo bromas sobre bofetada de Will Smith

Chris Rock no ha dicho cómo se siente tras recibir una bofetada de Will Smith, pero sigue haciendo bromas sobre el incidente.

El comediante estuvo en el escenario en Atlanta el viernes por la noche como parte de su gira «Chris Rock Ego Death World Tour», horas después de que Smith publicara un video de casi seis minutos diciendo que está «profundamente arrepentido» por abofetear a Rock durante los Premios de la Academia en marzo.

Rock ha hecho referencias sutiles a la bofetada durante los programas de comedia en los meses posteriores, pero no lo ha abordado públicamente el tema en profundidad. Adoptó el mismo enfoque durante su actuación del viernes.

«Todo el mundo está tratando de ser una maldita víctima. Si todo el mundo dice ser una víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas», dijo Rock. «Incluso yo siendo golpeado por Suge Smith… Fui a trabajar al día siguiente, tuve hijos».

Más tarde bromeó: «Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara».

Will Smith habla sobre la bofetada en un nuevo video

Smith subió al escenario y golpeó a Rock después de que hiciera una broma sobre la cabeza rapada de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia.

En el video publicado en sus cuentas de redes sociales, un solemne Smith comienza con un mensaje en la pantalla: «En los últimos meses, he estado pensando mucho y trabajando mucho», se lee en el texto sobre pantalla con el que comienza el video. «Han hecho muchas preguntas justas que quería tomarme un tiempo para responder», se lee.

Smith suspira y luego ofrece sus pensamientos sobre un altercado que fue noticia en todo el mundo y empaña su imagen.

Explicó por qué no se disculpó con Rock durante su discurso de aceptación al ganar el premio al mejor actor por su papel en la película King Richard.

«Estaba confundido en ese momento. Todo era borroso», dijo.

Smith dice que trató de comunicarse con Rock, quien indicó que no está listo para hablar y se comunicará cuando lo esté.

«Entonces te diré Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar».

Smith también se disculpó con la madre, la familia y el hermano de Rock, Tony Rock, quien protagonizó la comedia de 2007 All of Us, la cual crearon Will Smith y su esposa Jada Pinkett.

«No pensé en cuántas personas herí en ese momento», añadió. «Teníamos una gran relación», dijo Smith sobre el hermano de Rock. «Tony Rock era alguien cercano y esto probablemente sea irreparable».

Smith también se disculpó con su esposa, sus hijos y sus compañeros nominados al Premio de la Academia.

«Decepcionar a la gente es mi trauma central», dice. «Odio cuando decepciono a la gente así que duele».

Smith dirigió un mensaje a sus seguidores, diciendo que está comprometido «a poner luz, amor y alegría en el mundo».

«Si aguantas, te prometo que podremos volver a ser amigos», concluye.

La Academia ha sancionado a Smith prohibiéndole asistir a los Oscar durante los próximos 10 años. Smith también emitió una disculpa en Instagram en marzo, calificando su comportamiento de «inaceptable e inexcusable».