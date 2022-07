Christian Bale dice que la gente se «burló» de la idea de que pudiera interpretar Batman

Si eras una de las personas que dudaba que Christian Bale pudiera interpretar a Batman, está aquí para decirte que él tuvo la última palabra.

En una entrevista con el Washington Post, el actor de 42 años recordó cómo «muchas personas» se rieron de él cuando habló sobre su acercamiento serio a Batman para la trilogía «The Dark Night».

«Le diría a la gente que vamos a hacer una especie de Batman, pero tómenlo en serio. Mucha gente se rió de mí y me dijo: ‘bueno, eso no va a funcionar en absoluto'», dijo Bale a la publicación.

Bale interpretó a Bruce Wayne comenzando con «Batman Begins» en 2005 y completó la trilogía de Christopher Nolan con «Dark Knight Rises» en 2012.

Las películas fueron aclamadas (Heath Ledger ganó póstumamente un Premio de la Academia por su papel de Joker) y un éxito de taquilla, recaudando aproximadamente US$ 2.500 millones en todo el mundo.

«Es maravilloso ser parte de una trilogía que demostró que esas personas estaban equivocadas», dijo Bale. «No estoy seguro de si inició [el Universo Cinematográfico de Marvel], pero ciertamente ayudó en el camino».

El ex superhéroe de DC regresará como otro personaje de cómic: Gorr the God Butcher, un villano de MCU para la próxima película «Thor: Love and Thunder».

*Con información de CNN