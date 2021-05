Christine Quinn comparte las primeras fotos de su bebé

¡Conoce a Baby C! Christine Quinn decidió hablar sobre su vida como madre y ha compartido con la revista PEOPLE las primeras fotos de su hijo recién nacido, Christian Georges Dumontet.

La estrella de Selling Sunset , de 31 años, y su esposo Christian Richard, de 41, dieron la bienvenida a su primer bebé el 15 de mayo, y pasaron de la alfombra roja de los MTV Movie & TV Awards a la sala de partos en solo 48 horas.

Parto inesperado

«Había tenido cólicos durante dos días y no lo sabía; realmente pensé que era normal. Entonces se me rompió la fuente y tuvimos que correr al hospital», relató Quinn.

«Pensé que teníamos mucho más tiempo, la maleta era un desastre,. Simplemente tiramos cosas en la bolsa. Tenía todo preparado en mi mente. Yo estaba como, ‘Genial, voy a traer velas , y tengo este spray de salvia y lo traeré. Tengo todos estos conjuntos planeados y vamos a combinar. Va a ser lindo. Va a ser fantástico ‘. Pero realmente no funcionó de esa manera. Solo tuve que salir de mi casa, envolver una toalla alrededor de mi cintura», continuó.

Quinn agregó: «Pensé que tenía un plan, pero él estaba listo para venir. Hizo una entrada muy dramática. Quiero decir, definitivamente llegó temprano, pero al igual que su mamá, muy dramático».

Cesárea de último momento

De hecho, mientras Quinn planeaba un parto natural, se sometió a una cesárea de emergencia.

«Estuve trabajando durante algún tiempo y la complejidad de todo cuando llegué allí. No podía hacer lo que quería hacer, así que fue entonces cuando tuvimos que tomar la decisión», comentó. «Definitivamente me dio miedo pensar en operarme, pero fue genial».

Ahora Quinn está en casa y recuperándose: «Estuve hospitalizada durante unos tres días y medio, así que me estaba recuperando en el hospital, y ahí fue donde tuve la mayor parte del dolor y la incomodidad. Cuando llegué a casa, fue tan agradable estar en mi propio medio ambiente y con el bebé «, prosiguió. «He estado subiendo y bajando escaleras y moviéndome. Eso definitivamente ayudó a mi proceso de recuperación, y ahora me siento bien».

Los primeros días como madre

«Lo más desafiante y sorprendente fue cuidar a un bebé mientras yo tenía una cesárea. Es frustrante porque, cuando te conviertes en madre, tienes el instinto instantáneo de hacer todo y cuidar a tu bebé lo más rápido que puedas. Pero sé que todo se está curando y es temporal. Así que ese fue definitivamente el mayor desafío para mí», comentó Quinn.

Pero la estrella de la realidad, que está escribiendo su primer libro, How to Be a Boss Bitch, se está adaptando perfectamente a la vida como madre.

«Creo que la mejor parte de la maternidad es ser responsable de este pequeño paquete de alegría que es la mitad ti y la mitad tu pareja, y ha sido tan agradable ver a mi esposo cambiar y evolucionar; está tan obsesionado con el pequeño Baby C», reveló «Siento que ahora tengo a mi mamá oso».

