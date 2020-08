Científicos encuentran el cadáver de un cachorro de la Edad de Hielo

Los científicos que estudian el cadáver de un cachorro de la Edad de Hielo perfectamente conservado han hecho un descubrimiento inesperado: una pieza de lo que podría ser uno de los últimos rinocerontes lanudos dentro de su estómago.

Investigadores rusos excavaron por primera vez el cuerpo peludo y preservado del canino, que podría ser un perro o un lobo, de un sitio en Tumat, Siberia, en 2011.

Dentro del estómago del cachorro, de 14.000 años, había una pieza peluda de tejido. Al principio, los científicos asumieron que el fragmento pertenecía a un león cavernario, debido a su fino pelaje amarillo. Pero las pruebas realizadas por expertos en el Museo de Historia Natural de Estocolmo contaron una historia diferente.

«Cuando recuperaron el ADN, no parecía un león cavernario», dijo a CNN Love Dalen, profesor de Genética Evolutiva en el Centro de Paleogenética, una empresa conjunta entre la Universidad de Estocolmo y el Museo Sueco de Historia Natural.

«Tenemos una base de datos de referencia y ADN mitocondrial de todos los mamíferos, por lo que comparamos los datos de la secuencia con eso y los resultados que obtuvimos; era una combinación casi perfecta para el rinoceronte lanudo», dijo Dalen.

