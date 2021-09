Cierran centro de diagnóstico de COVID-19 en Chiquimula

Las autoridades del hospital decidieron cerrar el centro de diagnóstico de pruebas de COVID-19 debido a que el espacio será utilizado para la atención de enfermos de ese virus.

Esta decisión fue tomada debido a que en el hospital ya no hay espacios y en la emergencia están llegando personas con problemas respiratorios pero ya no hay medicina y esa área no es apropiada porque se podrían disparar más contagios.

Según autoridades el hospital está a un 160 por ciento de enfermos de COVID-19; además, alertaron a bomberos y personal de ambulancias ya no trasladar enfermos, esto derivado a que no hay espacio ni medicamentos.

En Camotán, Chiquimula las autoridades decidieron cerrar los centros de recreación como parques y las aguas termales por la creciente ola de contagios en ese municipio.

Para Canal Antigua reportó Alba Luz Ventura de Paxtor desde Chiquimula