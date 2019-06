CIJ confirma que analizará el diferendo entre Guatemala y Belice

En un comunicado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmó que analizará el diferendo territorial entre Guatemala y Belice.

Como algunos sectores han afirmado, el proceso en la CIJ podría llevar años, además de que la Corte en el escrito no establece fechas para las audiencias.

El requisito para que la CIJ analizara el conflicto, era que ambas naciones efectuaran referendos en su territorio para que la población decidiera si trasladar o no la disputa a la Corte.

El último en realizar la consulta con su población, fue Belice.

PRESS RELEASE: the #ICJ seised of a dispute between #Guatemala and #Belize by way of a special agreement https://t.co/LIDGbExft0 pic.twitter.com/FlUDWmLkdc

