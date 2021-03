Citan a declarar a ex diputada Nineth Montenegro

El juzgado cuarto pluripersonal de primera instancia penal ha citado a la ex diputada Nineth Montenegro para que rinda primera declaración en un caso de supuesto financiamiento electoral ilícito.

Después de dos años que la Corte Suprema de Justicia decidiera retirarle la inmunidad, finalmente este lunes el juzgado cuarto pluripersonal de primera instancia penal decidió citar a la ex diputada Nineth Montenegro para que rinda primera declaración dentro del caso de supuesto financiamiento electoral ilícito.

Según la fiscalía contra delitos electorales, Montenegro deberá responder por la supuesta integración de un millón 700 mil quetzales a su campaña electoral del año 2015 los cuales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral.

Supuestamente la ex parlamentaria no entrego de forma puntual los informes y no se pudo establecer el origen de dichos fondos por lo que también se le señala de obstrucción a la acción fiscalizadora del Tribunal Supremo Electoral

De momento, Montenegro deberá presentarse al juzgado el 11 de mayo, fecha designada para que se lleve a cabo la audiencia de primera declaración y resuelva así su situación legal.