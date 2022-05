CIV asegura estar en alerta por temporada de lluvias

El Ministro de Comunicaciones asegura que ya se encuentran en alerta ante la temporada de lluvias por posibles deslaves e inundaciones. Reconoce que por lo menos el 60 por ciento del país, es vulnerable a sufrir daños por las intensas lluvias que pueden registrarse.

Las lluvias empiezan a ser cada vez más notables y constantes en el territorio nacional y esto puede significar efectos negativos cuando se trata de las condiciones de las carreteras y puentes del país.

El Ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, reconoce que en Guatemala las lluvias es señal de estar en alerta, por ello ya se encuentran de esa manera ante cualquier llamado de emergencia.

Sin embargo, también reconoce que en gran medida los daños que se ocasionan porque no toman medidas de prevención.

El ministro indicó que una de las medidas de prevención es hacer dragados en los ríos del país, sin embargo, desde hace varios años el Ministerio de Comunicaciones no los hace, aduciendo que es porque no tienen la maquinaria necesaria y la Ley de Contrataciones no es adecuada para permitir hacer ese trabajo.

Sobre la vulnerabilidad del país ante las lluvias, el ministro de Comunicaciones indica que al menos el 60 por ciento del país es zona vulnerable a sufrir algún daño en carreteras o puentes por lluvias, deslaves, derrumbes e inundaciones.