CMI recibe prestigioso premio por colocación de US$ 700 millones en bonos verdes

CMI Energía, parte de la agrupación CMI Capital de Corporación Multi Inversiones, recibió el pasado 30 de septiembre uno de los premios más importantes de la industria financiera tras colocar en abril US$700 millones de bonos verdes.

La revista LatinFinance otorgó a la empresa el premio “Project & Infrastructure Finance Awards” en la categoría Infrastructure Financing of the Year – Central America, debido a la exitosa colocación de US$ 700 millones en bonos verdes que realizó en abril de 2021.

La premiación reúne cada año a los principales desarrolladores de infraestructura, inversionistas, reguladores, financieros y asesores de la región, con lo cual buscan reconocer la excelencia de los proyectos más sobresaliente de la industria.

CMI Energía

CMI Energía fue reconocido en la categoría «Infrastructure Financing of the Year – Central America».

Cada año, estos premios ofrecen una amplia perspectiva sobre los logros destacados por cada empresa en el último año y los ganadores son seleccionados por los editores de la revista, tomando en cuenta factores como innovación, oportunidad, previsión, calidad de ejecución e impacto.

“Como corporación nos llena de alegría ser reconocidos por LatinFinance como unos de los proyectos más sobresalientes de la industria y nos permite reafirmar nuestro compromiso con el crecimiento continúo y la generación de impacto positivo en las comunidades donde operamos” indicó Enrique Crespo, CEO de CMI Capital.

Colocación de Bonos Verdes

En abril pasado, CMI Energía colocó US$700 millones de bonos verdes, con un rendimiento de 6.25% y vencimiento en 2029, así como una línea de crédito sindicada de aproximadamente US$300 millones.

Esta transacción es la más grande realizada por una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe.

Esto enmarca el ingreso de la empresa al mercado internacional de capitales, con el portafolio privado de energía 100% renovable más amplio y diversificado de la región.

El éxito de esta colocación se explica no solo por la diversidad tecnológica y geográfica de su plataforma de energía sino también por el fuerte compromiso que CMI Capital tiene con el cuidado, protección y conservación del ambiente y el respeto a los derechos humanos.

Inversión en la región

CMI Capital cree firmemente en el potencial de su portafolio de inversiones en generación de energía a través de fuentes renovables, las cuales contribuyen al cuidado del ambiente y evitando que se emitan aproximadamente 1 millón 578 mil toneladas de dióxido de carbono al año, combatiendo directamente el cambio climático.

«Invertir en energía renovable es invertir en sostenibilidad integral. Y para eso, es fundamental que impulsemos un sistema energético confiable, asequible y descarbonizado para continuar contribuyendo al crecimiento social, económico y ambiental de los países», agregó Crespo.

En el marco de los 100 años de trayectoria de Corporación Multi Inversiones, celebra el reconocimiento para CMI Energía, mientras cumple con su visión estratégica de generar inversiones de impacto que impulsen el desarrollo sostenible.

Sobre LatinFinance

Con solidez editorial de 30 años, LatinFinance es la revista especializada y referente en mercados financieros y economías de Latinoamérica y el Caribe.

Sus publicaciones ofrecen información de gran valor al público internacional conformado por altos ejecutivos de corporaciones, gobierno e inversionistas globales