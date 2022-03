«CODA» se lleva el Oscar a Mejor Película en 2022

Sorpresa en los Premios Oscar. «CODA» se ha convertido en la ganadora del Oscar a Mejor Película en 2022. La cinta dirigida por Siân Heder no partía como una de las grandes favoritas pese a que ya había ganado el Gran Premio del Jurado a mejor película en el Festival de Sundance.

«CODA», distribuida por Apple a través de su servicio de streaming Apple TV, no lo tenía fácil ya que solo había sido nominada a tres Premios Oscar (mejor película, guion adaptado y actor de reparto) mientras que obras como ‘El Poder del Perro’ o ‘Dune’ optaban a 12 y 10 estatuillas respectivamente en la 94ª edición de la ceremonia organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

No obstante, en los días previos a la entrega de los galardones, «CODA» había logrado posicionarse entre las casas de apuestas como la segunda favorita para ganar el gran premio. La cinta estaba nominada a tres categorías y ha logrado hacerse con los tres premios (mejor película, actor de reparto y guion adaptado).

La película, de corte dramático, es un remake de la cinta francesa «La Famille Bélier», publicada en 2014, y narra la historia de una familia en la que todos los miembros son sordos a excepción de Ruby (interpretada por Emilia Jones), una joven de 17 años que ayuda en el negocio familiar de pesca. En el instituto decide buscar nuevas aficiones y unirse al coro. Allí descubre su pasión por el canto y se enamora de un compañero. A su vez, el director del coro le propone que siga estudiando música, algo que la lleva a tener que elegir entre seguir ayudando a su familiar o dedicarse a los estudios.

Los Premios Oscar 2022 han otorgado un total de 23 estatuillas en las diferentes categorías en las que los nominados competían. Consulta a continuación como ha quedado la lista completa de ganadores y cuáles son las películas que más galardones han obtenido en la gran noche de Hollywood.

Recuento de las películas con más Premios Oscar de 2022

– ‘Dune’: seis premios (mejor edición de sonido, banda sonora, montaje, diseño de producción, fotografía y mejores efectos visuales)

– ‘CODA’: tres premios premios (mejor película, actor de reparto y guion adaptado)

– ‘Los ojos de Tammy Faye’: dos premios (mejor maquillaje y peluquería y actriz protagonista)

– ‘Belfast’: un premio (mejor guion original)

– ‘Cruella’: un premio (mejor diseño de vestuario)

– ‘Drive My Car’: un premio (mejor película internacional)

– ‘El poder del perro’: un premio (mejor dirección)

– ‘Encanto’: un premio (mejor película de animación)

– ‘King Richard’: un premio (mejor actor protagonista)

– ‘No time to die’: un premio (mejor canción original)

– ‘Summer of Soul’: un premio (mejor largometraje documental)

– ‘West side story’: un premio (mejor actriz de reparto)

– ‘The Queen of Basketball’: un premio (mejor documental corto)

– ‘The Windshield Wiper’: un premio (mejor cortometraje animado)

– ‘The Long Goodbye’: un premio (mejor cortometraje)

Lista de ganadores de los Premios Oscar 2022

Mejor edición de sonido

-Dune –

Mejor documental corto

– The Queen of Basketball

Mejor cortometraje animado

-The Windshield Wiper

Mejor cortometraje

-The Long Goodbye

Mejor banda sonora

-Dune –

Mejor montaje

-Dune –

Mejor diseño de producción

-Dune –

Mejor maquillaje y peluquería

-The Eyes of Tammy Faye –

Mejor actriz de reparto

-Ariana DeBose, West Side Story –

Mejor fotografía

-Dune –

Mejores efectos visuales

-Dune –

Mejor película animada

-Encanto –

Mejor actor de reparto

-Troy Kotsur, CODA –

Mejor película internacional

-Drive My Car –

Mejor diseño de vestuario

-Cruella –

Mejor guion adaptado

-CODA –

Mejor canción original

-«No Time to Die», de No Time to Die –

Mejor largometraje documental

-Summer of Soul –

Mejor director

-Jane Campion, The Power of the Dog –

Mejor actor

– Will Smith, King Richard –

Mejor actriz

-Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye –