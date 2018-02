“Para nosotros todo fue legal”, asegura Álvaro Colom al llegar a Tribunales

A su llegada a la Torre de Tribunales, el expresidente Álvaro Colom, capturado por presuntos hechos ilícitos en el subsidio y el financiamiento del servicio del Transurbano, hizo énfasis en que el proyecto “fue legal”, y agregó que por el momento escuchará cuál es el argumento del juzgado que giró su orden de aprehensión.

“Todavía no sé detalles, vengo a escuchar qué dice el juez”, dijo el ex mandatario. Aseveró que “aún no sabía” de qué caso se trataba y que “apoya” a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y al Ministerio Público, que han sido respetuosos.

Sobre si podrían capturar a su exesposa, Sandra Torres, Colom consideró que “no creía” que eso se pudiera dar.

