Colombia anuncia el fin del uso de mascarillas en espacios cerrados

“Se va a retirar el uso del tapabocas en espacios cerrados con la excepción de los servicios de salud, los hogares geriátricos, el transporte y los espacios cerrados dentro de las instalaciones educativas”, dijo el mandatario colombiano, quien aseguró que tomó la decisión tras diálogos con la Organización Mundial de la Salud y mantener reuniones con el comité epidemiológico.

También señaló que se elimina la solicitud del carné de vacunación para eventos públicos y privados de carácter masivo. Tampoco será necesario presentarlo para ingresar bares, gastrobares, discotecas, museos, bibliotecas, eventos deportivos y demás.

“También se derogarán todas las medidas de bioseguridad, con la excepción de las que atañen a los sistemas y servicios de salud”, dijo Duque.

Sobre los viajeros que ingresan a Colombia, el presidente manifestó que “la recomendación es llegar al país con esquemas completos de vacunación”. Y aquellos que no tengan esquemas completos o no estén vacunados deberán presentar una prueba PCR que no supere las 72 horas y un test de antígenos de máximo 48 horas.

Finalmente, a partir de este 1 de mayo se extenderá la emergencia sanitaria en todo el país hasta el próximo 30 de junio, anunció Duque.

Según el presidente, ya se ha completado el 83% de la población con al menos una dosis y se está muy cerca de llegar al 70% del país con segunda dosis.

Fuente: VOA

