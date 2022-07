Colombia clasifica a la final de la Copa América femenina

La selección Colombia femenina venció 1-0 a Argentina en la Copa América y jugará la final del torneo del cual es sede.

Linda Caicedo anotó el gol de la victoria en Bucaramanga en un partido difícil, apretado.

Así, Colombia se clasificó a su vez al Mundial de Australia y Nueva Zelandia en 2023 y también a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Colombia se enfrentará a las ganadoras del partido Brasil vs. Paraguay.

En tanto, Argentina jugará contra la selección que pierda para disputar el tercer puesto, que dará la clasificación a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelandia.

La llegada de Colombia a la final tiene un sabor particular porque en este momento no hay liga femenina en el país: no habrá torneo en el segundo semestre por falta de equipos participantes.

Este año, Colombia a nivel femenino se ha clasificado a los Mundiales sub-17, sub-20 y mayores, así como a los Olímpicos y a los panamericanos.

La final se disputará el sábado 30 de julio a las 7 p.m., hora local, en el estadio Alfonso López de Bucaramanga.