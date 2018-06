Colombia con la duda de James, enfrentará a Inglaterra en octavos

Colombia versus Inglaterra y Bélgica contra Japón fueron las últimas llaves de octavos de final que dejó hoy el Mundial de Rusia, tras el cierre de la clasificación.

Los cafeteros lograron pasar en el primer lugar del Grupo H, al derrotar con un cabezazo de Yerry Mina a Senegal, que terminó así con la posibilidad de ser una revelación en el torneo.

Colombia ve con preocupación la situación de James, la estrella del combinado, aquejado de una dolencia que lo obligó a pedir el cambio en la primera media hora del partido.

“Estoy muy preocupado, es muy duro para el equipo esta situación”, comentó el técnico José Pekerman.

Pekerman aseguró que “él se entrenó bien hasta el día de ayer, estaba en las condiciones ideales y no hubo algún indicio que indicara que podría sufrir una lesión”.

“Esperamos que sean buenas las noticias después de la revisión, cuando sabremos lo que pasó”, remarcó.

Al mismo tiempo, Polonia dio cuenta de Japón 2-0 y lo relegó al segundo puesto de ese grupo.

Los nipones se convirtieron en el primer cuadro en la historia que clasifica por medio del criterio de tener menos tarjetas amarillas que otro equipo; en este caso, Senegal.

Por su parte, los “diablos rojos” en el Grupo G, derrotaron a los ingleses con un tanto de Adnan Januzaj al 51.

Ambos cuadros entraron al campo con equipos alternos tras dominar el Grupo G y solo se definía quién ocuparía la primera plaza.

Big chance for @MarcusRashford to equalise, but Thibaut Courtois gets the slightest of touches on his shot to deflect it wide for a corner.

Close! 😬#threelions pic.twitter.com/Bj3Zbkieev

— England (@England) June 28, 2018