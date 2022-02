Colombia niega acuerdo con EE. UU. para recibir venezolanos deportados

El gobierno colombiano negó el martes la existencia de acuerdo alguno con el gobierno estadounidense para recibir a venezolanos deportados, pero reconoció la deportación de dos venezolanos la semana pasada.

“No es cierto que yo haya firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para traer 6,000 venezolanos deportados”, dijo la canciller y vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

En una entrevista con el medio local Blu Radio, la funcionara ofreció algunos detalles.

“Estados Unidos nos ha planteado la posibilidad que algunos venezolanos que han llegado con colombianos a Estados Unidos de manera irregular (…) los vayan a deportar (…) Le hemos dicho, si son colombianos, claro que depórtelos, y si son venezolanos que estaban ya en el programa Estatuto de Protección Temporal, viviendo en Colombia, pues eso lo miraremos”.

Estados Unidos empezó a enviar a Colombia a migrantes venezolanos

La aclaración llega tras conocerse que Estados Unidos empezó a enviar a Colombia a migrantes venezolanos que han sido detenidos en la frontera con México, bajo el argumento del Título 42, una orden de emergencia que permite a la administración del presidente Joe Biden rechazar la entrada de migrantes irregulares a través de la frontera.

«Se espera que los vuelos a Colombia con nacionales venezolanos que previamente hayan residido en Colombia se lleven a cabo de manera regular”, aseguró un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

La canciller, sin embargo, reconoció en la conversación con Blu Radio que: “Hay algunos colombianos que deportaron la semana pasada, y venían dos venezolanos, que estaban en el Estatuto de protección Temporal y los devolvieron”.

Colombia anunció en febrero del año pasado la aprobación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que busca su integración socioeconómica.

“Si es un venezolano que salió de Colombia y no quiere estar en Colombia, no nos lo devuelvan. Si es un venezolano que se fue y ha delinquido en el exterior, tampoco lo devuelvan porque no lo vamos a recibir. Caso por caso miraremos”, dijo Ramírez de manera rotunda.

Ya en diciembre de 2021, la cancillería colombiana había negado la posibilidad de recibir a miles de venezolanos deportados de Estados Unidos.

En un comunicado en ese momento, revelaron que se estaba estudiando la posibilidad de aceptar la deportación desde Estados Unidos de aquellos venezolanos regularizados o que se encuentran bajo el Estatuto de Protección Temporal, pero que no se había acordado ni fecha ni el número.

Ni la embajada venezolana en Bogotá o Washington, ambas en manos de la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino del país, se han referido a la situación.

Fuente: VOA

