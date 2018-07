Color para alterar tus ganas de dormir

El cian, ese tono que gira entre el verde y el azul, tiene un factor oculto que puede alterar tus ganas de dormir al punto de provocarte insomnio.

Según biólogos de la Universidad de Mánchester, Reino Unido, altos niveles de cian mantienen a las personas despiertas, mientras que la reducción de la exposición a este color puede ayudar a provocar el sueño.

El impacto es evidente, incluso, si los cambios de color no son visibles para el ojo humano.

Los investigadores, liderados por el profesor Rob Lucas y la doctora Annette Allen, aspiran a producir dispositivos para pantallas de computadoras y teléfonos en los que se pueda aumentar o disminuir los niveles de cian.

Con antelación, estudiosos del sueño comprobaron los vínculos de este con los colores e identificaron que con la luz azul es más probable que se retrase.

MODO NOCTURNO SIN COLOR AZUL

Las configuraciones de modo nocturno para teléfonos y computadoras portátiles pueden reducir la luz azul en un intento por disminuir el daño.

Cuando las personas estuvieron expuestas a más o menos cian, los investigadores pudieron medir distintos niveles de la hormona del sueño (melatonina) en la saliva de las mismas.

El profesor Rob Lucas explicó que no era preciso que alguien pudiera ver la diferencia de colores, ya que el cuerpo reaccionó ante el cambio hasta en casos en los cuales este no era visible a simple vista, o sea, de manera no consciente.

Expresó, además, que el mismo fenómeno también podría afectar a otros colores que se crearon usando cian.

Por ejemplo, hay tonos de verde que pueden incluir cian, y se pueden lograr usando otras combinaciones de colores.

PANTALLAS CON CIAN PARA TRABAJAR MÁS

Los investigadores sugieren que podría llegar a utilizarse versiones de colores con cian en pantallas de las computadoras si el objetivo es mantener a las personas despiertas, como aquellas que trabajan y que requieren estar alerta durante la noche.

O podría haber otra versión del mismo color pero sin cian que podría utilizarse si el objetivo es reducir la interrupción del sueño.

La investigación utilizó colores que se adaptan para incluir o excluir el cian en una película y comprobó cambios en la somnolencia de los espectadores y los niveles de melatonina en la saliva.

El equipo de investigación asegura que con este descubrimiento podrían crearse aplicaciones en pantallas de computadora, televisores y teléfonos inteligentes.

“Este resultado es emocionante porque nos dice que la regulación de la exposición a la luz cian sola, sin cambiar el color, puede influir en lo somnoliento que nos sentimos”, señaló el profesor Lucas.

Agregó que podría ayudar a las familias con adolescentes que usan teléfonos móviles durante la noche y cuyo sueño se está viendo afectado.

Comentarios

comentarios