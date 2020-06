Comegalletas de Plaza Sésamo explica por qué no debes compartir comida que ya has tenido en la boca

El monstruo Comegalletas le explicó a niños y padres durante el foro de CNN / Sesame Street este sábado que si bien no es una buena idea compartir alimentos como galletas durante la pandemia de coronavirus, todavía se puede disfrutar de bocadillos juntos.

“En este momento no deberíamos compartir comida, sí, sí, no queremos propagar pequeños gérmenes”, dijo el Comegalletas.

“Esa es también la razón por la que nos lavamos las manos antes de comer, pero estas son las buenas noticias: aunque no podamos compartir alimentos, aún podemos tener una galleta juntos”, agregó.

.@MeCookieMonster explains why sharing food is not a good idea during the coronavirus pandemic — no matter how delicious it is. 🍪 https://t.co/icV04F4FNW #CNNSesameStreet pic.twitter.com/jM2fGWBpSL

— CNN (@CNN) June 13, 2020