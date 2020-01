Comienza el juicio del productor Harvey Weinstein por el abuso sexual de más de 80 mujeres

Poco antes del inicio de un juicio penal en el centro del movimiento #MeToo y una posible condena que podría enviarlo a prisión por décadas, Harvey Weinstein abordó lo que ha pasado en los 26 meses desde que las denuncias de conducta sexual inapropiada en su contra salieron a la luz por primera vez.

El muy esperado juicio por violación contra Weinstein comienza el lunes. El exproductor de cine respondió ocho preguntas de CNN por correo electrónico.

“Los últimos dos años han sido agotadores y me han presentado una gran oportunidad para la autorreflexión”, escribió Weinstein. “Ahora me doy cuenta de que estaba consumido por mi trabajo, mi empresa y mi deseo de éxito. Esto me hizo descuidar a mi familia, mis relaciones y arremeter contra las personas que me rodean. He estado en rehabilitación desde octubre de 2017, y participé en un programa de 12 pasos y meditación. Aprendí a renunciar a mi necesidad de control”.

Desde los informes iniciales de The New York Times y The New Yorker en octubre de 2017, más de 80 mujeres han acusado a Weinstein de abuso sexual que va desde el acoso hasta la violación. Está acusado de agresión sexual depredadora, un acto sexual criminal, violación en primer grado y violación en tercer grado.

El caso contra Weinstein se centra en una acusación de que violó a una mujer en una habitación de hotel de Nueva York en 2013, y una segunda mujer que lo acusó de haberle practicado sexo oral por la fuerza en su apartamento de Manhattan en 2006.

A otras acusadoras de Weinstein se les permitió tomar la posición de testigos durante todo el juicio para ilustrar un supuesto patrón de comportamiento abusivo.

Se ha declarado inocente y ha negado repetidamente todas las acusaciones de sexo no consensuado.

Weinstein declinó responder si sentía empatía por sus acusadoras.

“Si bien tengo muchas opiniones empáticas con respecto a muchas personas, estoy siguiendo los consejos de mis abogados en la víspera de mi juicio para no ofrecer ningún comentario al respecto”, respondió.

En una declaración a través de Time’s Up el jueves, 25 mujeres que presentaron denuncias contra Weinstein abordaron la importancia de su juicio.

“Esta prueba es crítica para demostrar que los depredadores en todas partes serán responsables y que hablar puede generar un cambio real”, decía en parte su declaración. “Nos negamos a ser silenciadas y continuaremos hablando hasta que este abusador sin arrepentimientos sea llevado ante la justicia”.

CNN habló con la abogada de defensa criminal de Weinstein, Donna Rotunno, el viernes. Ella dijo que Weinstein sería “el primero en decir que hizo cosas malas”, pero no es un criminal. “Él engañó a su esposa, fue deshonesto al respecto, tenía varias mujeres con las que se acostaba en diferentes momentos y él diría que esas eran malas decisiones”, dijo Rotunno. “Ha perdido todo por esas malas decisiones. Nadie está tratando de afirmar que es un santo y que nunca hizo nada malo… No creo que Harvey sea un violador”. Weinstein también cree que los medios ha promovido el sensacionalismo de las acusaciones en su contra. “Los conceptos erróneos más grandes del público provienen de los supuestos que se han hecho con la ayuda de los medios de comunicación”, escribió. “Eso es todo lo que puedo decir sobre esto por ahora”. Weinstein, quien se está recuperando de una cirugía de espalda el mes pasado, le dijo a CNN que se ha estado apoyando en su “familia, amigos y seres queridos” antes del juicio “para ayudarme a superar esto”. Weinstein y su exesposa, Georgina Chapman, se divorciaron poco después de que surgieran las acusaciones en su contra. “Mi meditación y mi enfoque en mirar hacia adentro me han ayudado a equilibrar mis emociones”, escribió Weinstein. “Todo el proceso ha sido abrumador, pero estoy trabajando todos los días para mantenerme nivelado”. Aunque Weinstein mantiene que su enfoque actual es el juicio penal que se avecina, ha contemplado cómo podría ser su vida más allá de eso. “Planeo concentrarme en mis hijos, mi salud y mi descanso”, dijo cuando se le preguntó cuáles son sus planes si no se lo encontraba culpable. “Si puedo hacer algo positivo para avanzar en las causas que siempre defendí, espero encontrar una manera de hacerlo”. Su antiguo estudio de cine, The Weinstein Company, que cofundó en 2005 con su hermano ahora distanciado, Bob Weinstein, ya no existe. Pero cree que es posible para él reconstruir una carrera en la industria del cine. “Tomará un poco de trabajo reconstruirla”, escribió Weinstein. “Si puedo volver a hacer algo bueno y construir lugares que ayuden a sanar y consolar a otros, tengo la intención de hacerlo”.

Desde que las acusaciones contra él se hicieron públicas, Weinstein ha sido relativamente reservado.

“Paso la gran mayoría de mi tiempo libre trabajando con mis equipos legales y de comunicaciones”, respondió Weinstein. “Leí varios libros a la semana sobre historia, política y ficción. Mi objetivo principal ha sido demostrar mi inocencia y limpiar mi nombre”.

*Con información de CNN

Comentarios

comentarios