Comienza juicio de ex policía por muerte de George Floyd

Desde la perspectiva de los medios, el juicio del exagente de policía de Minneapolis Derek Chauvin será el mayor juicio de la era de la transmisión en directo o «streaming».

Los argumentos de apertura comenzarán alrededor de las 10 am hora de Miami este lunes.

La gente estará mirando en servicios de transmisión en directo como Law & Crime, así como en redes de televisión como HLN. La cobertura completa estará disponible en toda la web y los aspectos más destacados estarán disponibles bajo demanda. Y Court TV estará de regreso, después de su relanzamiento en 2019 con una combinación de ofertas de transmisión, cable y distribución en línea.

El propietario de Law & Crime, Dan Abrams, me dijo que «ha habido otros juicios en los últimos años que han ganado interés nacional» – los juicios de Amber Guyger, Michelle Carter, Robert Durst – «pero definitivamente no en la misma escala». Dijo que «el juicio civil de Hulk Hogan / Gawker también tuvo una gran audiencia, pero nuevamente nada como esto».

Abrams cumplirá una doble función durante el juicio, como analista legal en jefe de ABC y como ejecutivo que supervisa la cobertura de Law & Crime.

Para obtener una introducción a lo que se puede esperar, mira la descripción general de Eric Levenson para CNN.com. «Por primera vez en Minnesota», escribió, «el juicio se transmitirá en vivo en su totalidad para adaptarse a las restricciones de asistencia por el covid-19, dando al público un vistazo al caso más importante de la era Black Lives Matter».

Ken Jautz, el ejecutivo de CNN que supervisa a HLN, me dijo que «es correcto que este juicio reciba una cobertura tan amplia ya que involucra algunos de los temas más importantes de nuestro tiempo».

La cobertura local

Esta es la entrada de la pieza de Reid Forgrave y Maya Rao en el Minneapolis Star Tribune del domingo: «George Floyd suplicando por su vida bajo las rodillas de un agente de policía de Minneapolis se ha convertido en un momento decisivo de nuestro tiempo. Lo que comenzó hace 10 meses en la esquina de 38th Street y Chicago Avenue se ha transformado en nada menos que un ajuste de cuentas estadounidense sobre la justicia, la equidad racial, el papel adecuado de la aplicación de la ley y los errores históricos que la sociedad ha perpetrado contra los negros … «.

La cobertura global

«Buenos días desde Minneapolis», escribió Larry Madowo de la BBC a su llegada al aeropuerto de la ciudad para cubrir el juicio. «Toda la atención del mundo estará aquí», dijo. La presencia de la BBC y otros medios internacionales subraya lo que está en juego. «El público está atento a las señales de que los agentes de policía pueden rendir cuentas cuando alguien muere bajo su custodia», escribió el equipo de The Guardian.

El papel de las cámaras

Gracias a un testigo con la cámara de un teléfono celular, «la rodilla que el Sr. Chauvin colocó en el cuello del Sr. Floyd fue filmada para que todos pudieran verla», escribió Joshua Nevett de la BBC. «Enfurecidos por lo que vieron, manifestantes de todo el mundo dijeron que era hora de poner fin a la injusticia racial. Ahora las cámaras les permitirán ver el sistema de justicia en tiempo real». Como se señaló anteriormente, esto ocurre por primera vez en Minnesota. Un equipo de Court TV tendrá tres cámaras en la sala del tribunal. Las grabaciones se agruparán y compartirán con todos los medios. «Cada movimiento que haga el señor Chauvin, hasta la más leve expresión facial, estará abierto al escrutinio público», escribió Nevett. «Si bien no es inusual en EE.UU., ese tipo de transparencia plantea cuestiones debatidas durante mucho tiempo sobre el papel de las cámaras en los tribunales …».

No es «el juicio de George Floyd»

Hay una tendencia a usar el nombre de Floyd, bajo la suposición de que su nombre es más conocido que el del ex policía Chauvin, pero los medios de comunicación están pensando en cómo llamar este juicio. Steven Zeitchik de Washington Post capturó algunas de las discusiones sobre el encuadre dentro de Court TV en una historia hace unas semanas. «Este juicio realmente no debería ser el juicio de George Floyd. Él no está siendo juzgado», dijo la productora Emanuella Grinberg durante una reunión de Zoom.

La cobertura de Court TV utiliza los nombres «Minnesota v. Derek Chauvin» y «El juicio por el asesinato de George Floyd». La cobertura de HLN se titula «La muerte de George Floyd – Derek Chauvin a juicio».

Qué esperar

«Las ideas de fuerza excesiva en general, las ideas de reforma policial, las ideas de responsabilidad policial, las ideas de injusticia sistémica, las ideas del tratamiento de las víctimas negras a manos de los acusados blancos… todas ellas serán abordadas y serán los elefantes en la sala, pero en la sala del tribunal nada de eso puede eclipsar la carga de pruebas del gobierno en este juicio específico», dijo la analista legal senior de CNN, Laura Coates. «Derek Chauvin es el acusado. No el sistema de justicia estadounidense. No todos los agentes de policía».

*Con información de CNÑ