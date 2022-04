Comisión de Postulación Recibe más de 6 impugnaciones en contra de la formación de la nómina de candidatos

Según lo establecido por la Comisión de Postulación para elegir candidatos a dirigir el Ministerio Público, se tiene hasta este jueves a las 3 de la tarde con 30 minutos para que las personas que así lo consideren puedan presentar sus impugnaciones contra la formación de la nómina de 6 candidatos realizada el pasado viernes.

Hasta el cierre de esta nota, se contabilizan al menos 6 impugnaciones que han sido recepcionadas y que deberán ser conocidas y discutidas este viernes en reunión que realice la comisión en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, además de las impugnaciones se ha conocido que el abogado Erwin Ulises Lobos Ríos, ex presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, presentó un amparo contra la comisión de postulación ante un juzgado civil, en el cual indica que dicha comisión habría violado su propia reglamentación.

Según estima Lobos, al momento en el que la comisión designo al último candidato bajo orden de la Corte de Constitucionalidad y no por el proceso de votación, se violentaba no solo su reglamento si no también la ley de comisiones de postulación.

De momento se espera que se presenten otras impugnaciones, para que finalmente la comisión conozca las mismas este viernes a las 9 de la mañana y así discutan si estas son procedentes o no.