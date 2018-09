“Patético. El Gobierno de Guatemala usa vehículos para intimidar a la Embajada de Estados Unidos y a CICIG y termina el mandato CICIG… y el secretario Pompeo responde con elogios”, publicó el Comité de Asuntos Exteriores Demócratas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó este sábado a través de un twit su apoyo por la decisión tomada de no renovar el mandato de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Además, indicó que valora los esfuerzos del país en antinarcóticos y seguridad, a lo que el gobierno de Guatemala contestó con un comunicado de agradecimiento.

Sin embargo, este domingo el Comité de Asuntos Exteriores Demócratas indicó su desaprobación a tal apoyo.

En esta misma cuenta, el congresista estadounidense Eliot Engel condenó la falla al no renovar el trabajo de la Cicig.

Ranking Member @RepEliotEngel & @RepSires condemn the failure to renew @CICIGgt. Read their statement here: https://t.co/uiavQ6bKf4 pic.twitter.com/g0U5t8UuHJ

— House Foreign Affairs Committee Democrats (@HFACDemocrats) 1 de septiembre de 2018