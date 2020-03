CÓMO EL CORONAVIRUS ATACA Y SECUESTRA LAS CÉLULAS SANAS

El coronavirus COVID-19



El nuevo virus que causa COVID-19 se está extendiendo actualmente por todo el mundo y afecta a más de 100 países. Existen otros 6 tipos de coronavirus que infectan a los humanos, 4 causan el resfriado común y 2 causan enfermedades respiratorias graves como ocurrió con las epidemias de SARS en 2002 y MERS en 2012.

Picos en su estructura



El virus lleva este nombre por las puntas en forma de corona que sobresalen de su superficie.

El mismo está envuelto en una burbuja de moléculas de lípidos aceitosos, que se deshacen al contacto con el jabón.



Dentro de una célula vulnerable



El Doctor Ignacio Gutiérrez Magaldi (Médico clínico y Presidente de la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba) presisó que «el virus ingresa al cuerpo a través de las mucosas de la nariz, boca u ojos, y luego en las vías respiratorias se une a las células que se alojan en una proteína llamada ACE 2 (enzima convertidora de angiotensona), que tiene una gran cantidad de receptores en el pulmón.

De ahí surgela teoría de afección a órganos que contienen esta enzima».



Se cree que el virus se originó en los murciélagos, donde puede haberse unido a una proteína similar.



Liberación de ARN viral



El virus infecta la célula al fusionar su membrana aceitosa con la membrana de la célula.

Una vez dentro, el coronavirus libera un fragmento de material genético llamado ARN.



Secuestro de la célula



El genoma del virus tiene menos de 30.000 «letras» genéticas de largo. (El nuestro supera los 3.000 millones). La célula infectada lee ese ARN viral y comienza a producir proteínas que mantendrán a raya al sistema inmunitario y ayudarán a reunir nuevas copias del virus.

‍

Los antibióticos matan las bacterias y no funcionan contra los virus, pero los investigadores están probando medicamentos antivirales que podrían alterar las proteínas virales y detener la infección.



Hacer proteínas virales



A medida que avanza la infección, la maquinaria de la célula comienza a producir nuevos picos y otras proteínas que formarán más copias del coronavirus.



Ensamblar nuevas copias



Las nuevas copias del virus se ensamblan y se trasladan a los bordes exteriores de la célula.



Difundir la infección



Cada célula infectada puede liberar millones de copias del virus antes de que la célula finalmente se descomponga y muera.

Los virus pueden infectar las células cercanas o terminar en gotas o partículas que escapan de los pulmones.



Respuesta inmune



La mayoría de las infecciones por Covid-19 causan fiebre a medida que el sistema inmunitario lucha para eliminar el virus.

En casos severos, el sistema inmune puede reaccionar exageradamente y comenzar a atacar las células pulmonares.

Los pulmones se obstruyen con líquido y células moribundas, lo que dificulta la respiración.

Un pequeño porcentaje de infecciones puede conducir al síndrome de dificultad respiratoria aguda y posiblemente a la muerte.



Dejando el cuerpo



El Doctor Daniel Stamboulian (Profesor Emérito de Infectología de la Facultad de Medicina de la UCES y Voluntary Profesor of Medicine of the University of Miami) explicó que «Como todo virus respiratorio, se transmite por pequeñas gotas y partículas eliminadas cuando una persona infectada tose o estornuda, o cuando se lleva la mano a la boca y luego toca superficies que se contaminan por el virus.

Las personas infectadas pueden evitar la propagación del virus usando un barbijo, pero las personas sanas no necesitan usar una barbijo a menos que estén cuidando a una persona enferma o infectada».



Una posible vacuna



Una futura vacuna podría ayudar al cuerpo a producir anticuerpos que se dirijan al virus SARS-CoV-2 y eviten que infecte las células humanas. La vacuna contra la gripe funciona de manera similar, pero los anticuerpos generados no protegen contra el coronavirus.

‍

La mejor manera de evitar infectarse con el coronavirus y cualquier otro virus es lavarse bien las manos con jabón, evitar tocarse la cara, mantenerse alejado de las personas enfermas y limpiar regularmente las superficies de uso frecuente.



«Si tenemos tos o estornudamos, debemos hacerlo al pliegue del codo, con el que habitualmente no tocamos a nadie. E igual siempre después es recomendable lavarnos las manos, con agua y jabón o aplicar alcohol en gel», precisó Gustavo Lopardo, médico infectólogo ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).