¿Cómo Enrique y Meghan podrían ganar su propio dinero?

El príncipe Enrique y Meghan, la duquesa de Sussex, quieren ser financieramente independientes pero no han explicado cómo ganarán dinero.

Sin embargo, los contratos de libros, las tarifas por hablar en conferencias y el respaldo de las redes sociales pueden ser fuentes lucrativas de ingresos para la pareja, ya que tratan de distanciarse de la institución que los impulsó al superestrellato.

Y para Meghan, que se hizo un nombre antes de casarse en la Casa de Windsor, incluso podría haber un regreso a la pantalla. “Con los talentos y las conexiones de Meghan, puede que ya se esté preparando una película o un libro de Hollywood”, dijo David Haigh, CEO de la consultora de valoración de marca Brand Finance.

Ya sea que la pareja permanezca con el beneplácito de los mayores de la Familia Real o sea expulsada del palacio en su búsqueda de independencia, siempre estarán asociados con una de las principales marcas del mundo. Según Brand Finance, la monarquía británica valía £ 67.500 millones (US$ 88.200 millones) para la economía del Reino Unido en 2017.

Trabajo digital

El impactante anuncio del duque y la duquesa de Sussex el jueves de que querían “retirarse” de sus funciones como miembros de alto rango de la familia real podría apuntar a una posible nueva fuente de ingresos.

La noticia se dio en una publicación en la cuenta de Instagram de la pareja, Sussex Royal, que cuenta con 10,4 millones de seguidores y habla de su considerable presencia en las redes sociales.

Si bien Sussex Royal puede tener muchos menos seguidores que los pesos pesados ​​de la plataforma como Cristiano Ronaldo (197 millones) y Ariana Grande (171 millones), sí muestra que la pareja tiene una próspera marca de redes sociales que podría usarse para ofrecer el tipo de respaldo codiciado por las grandes corporaciones anunciantes

La potente combinación de celebridades y redes sociales también ha ayudado a algunas estrellas, como Kylie Jenner, a construir sus propias y prósperas marcas.

“No puedo imaginar que se conviertan en influencers pagados”, dijo Sara McCorquodale, CEO y fundadora de la plataforma de inteligencia de influencers, CORQ. “Los veo ir por una ruta de Goop”, agregó, refiriéndose al sitio web de estilo de vida y comercio electrónico creado por la actriz Gwyneth Paltrow que, según los informes, fue valorado en US$ 250 millones en 2018.

En lugar de vender productos de belleza y moda de lujo, Enrique y Meghan podrían vender productos fabricados por personas en países más pobres como parte de sus esfuerzos filantrópicos, dijo McCorquodale.

“No creo que hagan una organización benéfica directa, sino algo mucho más contundente”, agregó.

Meghan tiene algo de experiencia con blogs de estilo de vida, después de haber dirigido su propio sitio web, The Tig, durante tres años. Publicó recetas, ideas de regalos y consejos sobre viajes, ejercicio y estilo antes de cerrar el blog en abril de 2017.

Su influencia solo ha crecido desde que se convirtió en la duquesa de Sussex. “Muchos minoristas de moda vieron caer su sitio web inmediatamente después de que una chaqueta o un vestido con el respaldo de Markle aumentara la demanda”, dijo Haigh

Inspiración presidencial

No hay muchas parejas que combinen celebridades, redes poderosas y expertos en redes sociales de la misma manera que Enrique y Meghan. Sin embargo, han hecho comparaciones con los Obama.

Meghan trabajó durante años como actriz, mientras que Michelle y Barack Obama poseen una compañía de producción que tiene un acuerdo con Netflix. Ambas parejas son enormes en las redes sociales y se sienten cómodas en los escenarios más grandes del mundo.

La ruta tomada por los Obama después de su partida de la Casa Blanca podría proporcionar una plantilla para Enrique y Meghan.

El expresidente recibió US$ 400.000 por hablar en una conferencia de Wall Street en 2017, solo uno de una serie de discursos pagados. Según los informes, los Obama también ganaron hasta US$ 60 millones de un acuerdo de libros con Penguin Random House.

Enrique y Meghan también podrían cobrar altas tarifas por hablar, dijo Haigh, quien agregó que el “atractivo global único” de Meghan tiene un enorme potencial de ingresos.

Filantropía

La historiadora y autora Kate Williams espera que Enrique y Meghan establezcan una fundación benéfica global en la línea de la Fundación Bill y Melinda Gates.

“Esto cubriría los gastos y les pagaría un salario como CEO”, dijo Williams. También podrían consultar para otras organizaciones benéficas y sin fines de lucro, agregó.

La pareja buscó registrar la marca Sussex Royal en junio de 2019. La marca cubre todo, desde ropa, libros y papelería hasta campañas, recaudación de fondos caritativos, educación y asesoramiento.

La solicitud aún está abierta a impugnación y no se registrará antes de febrero como muy pronto, según Ben Evans, un abogado de marcas registradas en Blake Morgan en Londres.

El hecho de que la marca sería propiedad de The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex sugiere que se trata más de obras de caridad que de ganar dinero, dijo Evans.

“Se puede ver por qué quieren proteger su marca”, dijo. “Lo que no van a querer es que la gente estampe a [Sussex Royal] en una camiseta”.

Independientemente de cómo avancen, Enrique y Meghan serán objeto de un considerable escrutinio relacionado con sus ingresos, dijo Mark Borkowski, fundador y jefe de las empresas británicas de relaciones públicas, Borkowski PR.

“Va a ser increíblemente difícil generar dinero limpio, no solo durante un año, sino año tras año para mantenerlo”, dijo Borkowski.

Otros miembros de la realeza que han intentado forjar su propio camino han luchado con obstáculos. El príncipe Eduardo, el hermano menor de los príncipes Andrés y Carlos, cerró su compañía de producción de televisión después de años de pérdidas. La relación de Andrew con el financista de Wall Street y el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein se vinculó a su ruina.

¿El mayor desafío para Enrique y Meghan?

“Deben tener éxito. Sería una vergüenza enorme para la familia real si fracasan”, dijo McCorquodale. “No creo que necesariamente vayan a regresar”.

