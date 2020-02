«Cómo le puedo dar seguridad fuera de Guatemala, no hubo atentados», Giammattei habla sobre protección a Thelma Aldana

Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, expresó que el supuesto plan para atentar contra la vida de Ex Fiscal Thelma Aldana, no fue tomado con seriedad por un juez estadounidense al emitir sentencia contra ex presidenciable Mario Estrada, pues se trató de un hecho hipotético.

Con relación al supuesto atentado de muerte que el ex presidenciable Mario Estrada habría planificado con agentes encubiertos de la DEA, en contra de la Ex Fiscal Thelma Aldana, el Presidente de la República Alejandro Giammattei Falla, pidió seriedad, al momento de enfatizar que no hubo ningún atentado de muerte, pues solo se trató de un supuesto.

Esta respuesta la brindó luego de preguntarle sobre una entrevista que fue hecha ayer en un programa de noticias internacional, en donde se abordó a la Ex Fiscal Thlema Aldana y al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.

Conferencia de prensa del presidente Alejandro Giammattei. Posted by Gobierno de Guatemala on Friday, February 14, 2020

El mandatario respaldó sus palabras indicando que fue el atentado fue hipotético y por tal motivo el juez que sentenció a Mario Estrada en Estados Unidos, no lo tomó en cuenta, según dijo, por documentos que ha leído.

En cuanto al caso del jefe de la FECI, Giammattei Falla dijo que él cuenta con seguridad y que si necesita más puede hacer la solicitud pertinente.

La Ex Fiscal Thelma Aldana se encuentra fuera de Guatemala, mientras una orden de captura en su contra sigue vigente, por la supuesta compra anómala del edificio del Ministerio Público en la zona 5 capitalina, que tuvo un costo de Q35 millones.

*Con información de Ludvin Torres