Cómo protegerte de las estafas por el coronavirus

A quedarse en casa y lavar frecuentemente las manos ahora hay que añadir un nuevo consejo: no hagas clic en cualquier enlace. A medida que la pandemia de coronavirus continúa extendiéndose por todo el mundo, los estafadores han aprendido a aprovecharla para engañar a los consumidores

La Comisión Federal de Comercio ha recibido casi 8,000 informes de fraude relacionados con el virus desde el comienzo del año, con pérdidas reportadas por un total de $4.77 millones. Los expertos en seguridad dicen que los ciberdelincuentes y los vendedores con malas intenciones se están aprovechando de la crisis global para vender productos y servicios falsos a consumidores asustados, robar la información personal de las personas e incluso chantajearlas para recibir pagos directos. Tras las noticias del paquete de rescate de $2 billones del gobierno, los estafadores también están trabajando arduamente para recibir en sus manos los cheques de estímulo de $1,200 que necesitan desesperadamente aquellos que recientemente han perdido sus empleos.

Es fácil ser estafado en la situación actual, según Aaron Foss, fundador del popular servicio de bloqueo de llamadas automáticas Nomorobo. Él dice que la ansiedad y la incertidumbre en torno al tratamiento y la asistencia del gobierno han creado las condiciones idóneas para los estafadores. “Con toda la confusión en torno a los esfuerzos de movilización, realmente no sabes qué creer”, dice Foss. “Con todo el mundo en aislamiento social, muchas, muchas más personas están en casa, especialmente las personas mayores. Y están aterrorizadas y buscando ayuda”.

Eso significa que es vital que los consumidores aprendan a protegerse y proteger a los miembros vulnerables de la familia de las estafas de coronavirus. Hemos compilado una lista de verificación que puedes usar para detectar estafadores y mantenerte a salvo. Para obtener más información sobre cómo son estas estafas específicas y qué se está haciendo para detenerlas.

¿Qué tipo de estafas deben tener en cuenta los consumidores?

Según un reciente comunicado de prensa de la FTC, “Las principales categorías de quejas de fraude relacionadas con el coronavirus incluyen informes relacionados con viajes y vacaciones (cancelaciones y reembolsos), problemas con compras en línea, estafas en mensajes de texto móviles y estafas a cargo de impostores gubernamentales o comerciales”.

La compañía de ciberseguridad Sophos también identificó un aumento exponencial en las estafas por correo electrónico desde enero, con campañas que incluyen esquemas de extorsión “que amenazan con infectar a la familia del objetivo con COVID-19 si no pagan”, falsas súplicas de recaudación de fondos de la Organización Mundial de la Salud y “descargas de video de $37 que pretenden ofrecer información privilegiada de una ‘fuente militar’ sobre cómo sobrevivir al coronavirus”.

Algunos estafadores dicen que pueden ayudar a las personas a recibir tratamiento prioritario a cambio de un pago inicial. Otros, dice Foss, están ofreciendo supuestamente suministros gratuitos con la letra pequeña de que hay “algún tipo de cargo por envío o manipulación y la víctima debe proporcionar su número de tarjeta de crédito para pagarlo”. Algunos de los ejemplos más atroces que proporcionó Foss incluyen llamadas que dicen ofrecer pruebas gratuitas para los miembros de Medicare y ofertas de una “Agencia de Limpieza Profunda” para “probar el nivel de gérmenes y virus” en los hogares de las personas. Los productos y servicios, por supuesto, nunca aparecen.

El científico principal de investigación de Sophos, Paul Ducklin, dijo a CNN que los estafadores también pueden “ofrecer artículos de calidad inferior que realmente no deberías comprar, vender artículos o inversiones que son totalmente falsas, engañar con el pago de deudas que no existen realmente o asustarte para que pagues por un servicio que no necesitas”.

Cómo protegerse de las estafas de vendedores en línea

1. Investiga a los vendedores antes de realizar una compra. La FTC advierte que “los vendedores en línea pueden afirmar que tienen productos muy solicitados, como productos de limpieza, para el hogar y de salud y médicos cuando, de hecho, no los tienen”. Eso significa que cuando compres a un vendedor desconocido, incluidos los vendedores en Amazon, es una buena idea realizar una búsqueda en Internet de la empresa o el nombre del individuo junto con palabras clave como “revisión”, “queja” o “estafa”. Es mejor interactuar solo con vendedores y negocios que conoces y en los que confías. Foss también agrega una regla simple: “Nunca compres nada a alguien que te llame por teléfono”.

2. No compres promesas de tratamientos. Recuerda que no hay tratamientos para Covid-19 actualmente aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU., según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y no hay test para realizar en el hogar o vacunas a la venta. Cualquier producto que afirme lo contrario está mintiendo y puede estar violando la ley federal.

3. No utilices enlaces directos de pago. Ducklin aconseja a las personas que nunca realicen pagos o ingresen en sitios web de la compañía “a través de enlaces en correos electrónicos o mensajes de texto”. En cambio, “si necesitas pagarle a una compañía en línea, acceda a la página de pago siguiendo tu propia búsqueda, o usando un enlace de un documento que ya tienes, como un contrato o una factura reciente”. Tómate tu tiempo. “Incluso si requiere unos pocos clics más, es un tiempo bien invertido porque automáticamente perderás inicios de sesión falsos en sitios falsos que podrían comprometer su seguridad”, insiste Ducklin.

4. Paga con tarjeta de crédito y mantén siempre un registro de la transacción. No envíes dinero a alguien y no envíes pagos a personas que no conoce a través de aplicaciones como Zelle, que no ofrecen las mismas protecciones contra el fraude que las tarjetas de crédito.

5. No hagas clic en enlaces ni descargues archivos adjuntos de remitentes desconocidos. Ducklin dice que los estafadores pueden intentar “persuadirte para que instales un programa o abras un archivo que dañará tu computadora” o “llevarte a un sitio web falso donde capturan contraseñas y datos personales”. Incluso simplemente haciendo clic en un enlace puedes infectar tu computadora con malware, lo que significa que debes “evitar abrir archivos adjuntos de correo electrónico inesperados o no solicitados si puedes”, y que si “un documento te pide que habilites alguna función o rebajes la seguridad para poder abrirse, no lo hagas. Es un truco”.

6. Mantén el control. Finalmente, dice Ducklin, “nunca le des a las personas que llaman acceso remoto a tu computadora, sin importar cuánto amenacen con ‘multarte’ o desconectarte de Internet, e incluso si afirman ser Microsoft o la policía”.