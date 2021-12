¿Cómo se preparan los venezolanos para estas navidades?

Este año estas festividades se dan sin mayores restricciones tras la decisión del gobierno venezolano de suspender desde noviembre y hasta finales de año el método ‘7+7′, un sistema con el que se alterna una semana de flexibilización económica con otra de cuarentena, como medida contra el COVID-19.

Sin embargo, ciudadanos como Gustavo Rojas, describe el ambiente como “difícil” y “apagado”.

“Entre la pandemia y el alto costo de la vida, y todas las situaciones, la gente está más apagada (…) El poquito que tienen me imagino que lo guarda para la comida, para estar gastando en luces, y unas luces led te cuestan 20 dólares, cualquier adornito no te baja de 10 dólares”.

Rojas comenta que no va a decorar su hogar “porque no hay ánimo”; sin embargo, invita a seguir celebrando la festividad, teniendo presente que la pandemia continúa.

Un factor que entra en juego, es cuánto puede costar armar la navidad en la casa.

“Cada quien se acomoda de acuerdo a su presupuesto y, pues, evidentemente no podemos dejar pasar la temporada por alto”, comenta Karelis Singler, cajera en una piñatería en el este de la capital venezolana que se transforma en tienda navideña para la temporada.

Singler expone que este año ha salido mercancía, pero explica que compañeras vendedoras, que a diferencia de ella tienen experiencia de temporadas anteriores, le aseguran que el año pasado estuvo un poco “más fluida la venta”.

“A veces vienen muchos clientes que dicen: no mira, nada más necesito dos luces porque fue lo que se me quemó, si acaso compro uno o dos adornos y ya, porque ya tengo de navidades anteriores cosas que me han quedado. Como tenemos otros clientes que están llevando mercancía totalmente nueva”, explica Singler.

En esta tienda, explica la trabajadora, los pinos artificiales más sencillos de 1,20 metros estaban a partir de los 25 dólares. Los pinos naturales marcaban desde 100 dólares, pero en el remate pueden conseguirse hasta en 60 dólares. Parte de decoración de la época es el nacimiento o pesebre, que estaba, dependiendo del material y el tamaño, entre 10 dólares y 30 dólares.

Otro aspecto importante de esta festividades es la comida

En el caso venezolano, uno de los platos insignia son las hallacas Ángel Alvarado, economista y miembro del OVF, indicó que los costos de elaboración de este plato han aumentado un 40% en comparación con el 2021. De decidir comprarlas hechas, los precios pueden variar de entre 2 a 10 dólares.

A inicios de octubre, el presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó que había llegado la navidad “al Palacio de Miraflores y a todo nuestro país”, compartiendo un video en su cuenta de Twitter en donde mostraba las decoraciones del palacio de gobierno.

“En Venezuela vamos a tener unas navidades felices”, afirmó el mandatario en su publicación. Además, la Cruz del Ávila, símbolo de la temporada ubicada en la montaña que rodea la capital del país, fue encendida el pasado 31 de octubre.

Fuente: VOA

