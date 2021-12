Comunicaciones y Guastatoya conocen a sus rivales en la Liga de Campeones de Concacaf

Luciendo la corona de Centroamérica, Comunicaciones conoció esta tarde a su rival en los octavos de final del torneo de la Liga de Campeones de Concacaf. Guastatoya también descubrió a su contrincante.

El segundo torneo de la confederación en donde participarán Pumas, Cruz Azul y León por México, además clubes de la MLS de Estados Unidos, entre otros, se inicia desde febrero de 2022.

Los cremas se enfrentarán a Colorado Rapids de la MLS en una serie de ida y vuelta. El primer juego será entre el 15 y 17 de febrero, y el segundo entre el 22 y el 24.

Guastatoya por su parte, enfrentará al León de México en las mismas fechas.

Los cuartos serán del 8 al 10 de marzo, y la vuelta del 15 al 17 de marzo. Luego las semifinales, del 5 al 7 de abril y del 12 al 14 del mismo mes.

La primera gran final se programa entre el 26 y 28 de abril, para tener un cierre del 3 al 5 de mayo de 2022.

