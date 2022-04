Comunidades del Valle Palajunoj exigen suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial

Pobladores de las 10 comunidades del valle palajunoj realizaron una caminata pacífica este día, desde su comunidades hasta el palacio municipal, con la finalidad de exigir la suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial POT, problema que inició el primero de marzo y hasta hoy no ha tenido una solución.

A primeras de este martes se iniciaron a reunir pobladores de las 10 comunidades del valle palajunoj, seguidamente iniciaron la caminata en el sector conocido como la puerta del llano del Pinal, para el centro histórico de la ciudad.

A lo largo de 2 dos kilómetros, pobladores, de las Majadas, Xecaracoj, Xepache, Tierra colorada alta y baja, entre otras que forman el valle palajunoj, caminaron, a lo largo se hicieron acompañar con música marimba y la consigna de rechazo del POT.

Al llegar a la municipalidad, buscaban ser atendidos por el honorable concejo municipal, pero las autoridades al conocer de la caminata, ordenaron cerrar las puertas de la municipalidad.

Este grupo manifestó que las medidas de hecho continuarán hasta que las autoridades dejen en suspenso el Plan de Ordenamiento Territorial POT.

Las medidas de hecho iniciaron el pasado primero de marzo, hasta hoy no han tenido una respuesta a sus peticiones… Al no tener una respuesta no se permitirá ingresar en su totalidad los camiones de basura al botadero municipal, afirman pobladores.