Taylor Hawkins es recordado durante los premios Grammy

El legendario baterista de los Foo Fighters, Tarlor Hawkins, fue recordado durante la ceremonia de los Premios Grammy. La Academia presentó un video en el que se puede ver a Hawkins conquistando ese instrumento que tanto amó, así como hablando de su profesión, junto al éxito de la banda «My Hero».

Foo Fighters, que deberían presentarse en la ceremonia, canceló su aparició tras la trágica noticia.

La banda de rock ganó tres premios Grammy: mejor interpretación de rock por «Making A Fire», mejor canción de rock por «Waiting On A War» y mejor álbum de rock por «Medicine At Midnight».

La cantante estadounidense, Billie Eilish emocionó con una interpretación de «Happier Than Ever» que muestra sus matices vocales.

Comenzó con una balada y terminó con una desgarradora interpretación de rock.

La cantante lució en el escenario una camiseta con el rostro de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighter, que falleció el viernes 25 de marzo en Bogotá.

Fue el primer homenaje al artista durante la ceremonia.

