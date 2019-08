Atrapa a conductor jugando Pokemon Go en ocho teléfonos al mismo tiempo

Un agente de seguridad en Estados Unidos se encontró con un automóvil detenido en una carretera muy transitada, y la culpa fue de Pokemon Go.

Pensando que el conductor estaba con problemas mecánicos, el oficial se acercó a investigar, solo para descubrir que el automovilista estaba jugando Pokemon Go en ocho teléfonos diferentes.

El sargento de policía del estado de Washington Kyle Smith se topó con la extraña escena, cerca de Burien, al sur de Seattle.

Al pedirle al piloto que bajara la ventanilla, notó unos ocho teléfonos colocados en un soporte personalizado hecho de lo que parecía ser espuma de poliestireno.

#PokemonDistraction Sergeant Kyle Smith contacted a vehicle on the shoulder yesterday evening. This is what was next to the driver! Playing #PokemonGO with EIGHT (8) phones! Driver agreed to put phones in back seat and continued his commute with 8 less distractions. pic.twitter.com/tgOr16CRlm

— Trooper Rick Johnson (@wspd2pio) August 14, 2019